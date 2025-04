Juve, non solo Osimhen e Lookman: per l’attacco spunta anche Krstovic

L'attacco è uno dei reparti dove la Juventus vuole mettere mano la prossima estate. Fra partenze e giocatori che non hanno reso al meglio, potrebbero essere diversi i movimenti in uscita ma anche in entrata. Giuntoli studia le prime mosse da effettuare e i nomi sul taccuino potrebbero essere diversi. Da Osimhen, obiettivo di mercato ma troppo costoso, a Lookman, prima scelta per il ruolo di attaccante esterno, potrebbero spuntare altri profili che la società bianconera starebbe sondando.

Ipotesi Krstovic

E per l'attacco spunta anche un nome nuovo che potrebbe fare il caso della società bianconera. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, piacerebbe anche Nikola Krstovic del Lecce. Il centravanti è uno degli uomini imprescindibili per Marco Giampaolo con 33 presenze fra campionato e Coppa Italia con 11 reti e tre assist.

La valutazione del Lecce

Arrivato nel Salento per una cifra che si aggira attorno ai quattro milioni di euro, il costo della punta adesso è lievitato con i giallorossi che lo valutano circa 20 milioni di euro. Qualora dovesse centrare la salvezza però il Lecce però potrebbe pensare al prestito di un giocatore juventino Vasilije Adzic, quest'anno quattro reti e tre assist in Serie C con la Next Gen e con tre presenze in A con la prima squadra.