Juve senza gol? Motta: "Non sono preoccupato, col Napoli la palla l'abbiamo tenuta noi"

Thiago Motta, allenatore della Juventus, aspetta i gol di Dusan Vlahovic, ma è soddisfatto del lavoro del centravanti serbo. Il tecnico italo-brasiliano ne ha parlato alla vigilia della gara contro il Genoa: "Dušan sta lavorando molto bene. Per un attaccante è importante che il gioco inizi bene da dietro, mettendolo nelle condizioni ideali per concludere in porta. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui. Ripeto che si sta allenando molto bene".

Sta studiando piani alternativi come Yildiz o Nico?

"No, non sono affatto preoccupato. La fase offensiva non è solo un giocatore singolo, è tutta la squadra. Il percorso che stiamo facendo è giusto: abbiamo fatto un passo molto importante nella partita contro il Napoli, di volere veramente la palla.

L'abbiamo tolta a una squadra che ha tantissimi giocatori forti e che ti può mettere in difficoltà. La palla l'abbiamo avuta noi, è stato un passo importantissimo: dovremo fare tante cose meglio per poter arrivare nel modo giusto nell'area avversaria e mettere in condizione attaccanti e seconde linee di finalizzare bene".