Juve, Soulé sempre più vicino alla Roma: affare da 30mln, i dettagli

Ora come ora il primo obiettivo della Roma per le fasce d'attacco è senza dubbio Matias Soulé. L'operazione per l'esterno offensivo argentino è ben impostata: con il giocatore e il suo procuratore il club giallorosso ha già raggiunto un'intesa per un contratto quinquennale da 2 milioni di euro (più bonus) a stagione.

Non si esclude, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, che possa esserci anche l'inserimento di una clausola rescissoria. Roma pronta a investire 25 milioni di euro più eventuali bonus per arrivare ai 30 milioni richiesti da Giuntoli. Con una percentuale sulla rivendita l’affare può arrivare alla fumata bianca.