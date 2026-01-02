Juve, Spalletti: "A Napoli la barriera delle punizioni era ferma, qui si muove"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli con cui ha vinto il primo scudetto della sua carriera nel 2023, oggi impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lecce ha risposto così alle considerazioni del suo avversario, Conte, che a Cremona aveva parlato della differenza di strutture tra il Napoli e Juve, Milan e Inter.

“Conte ha ragione. Da un punto di vista tecnico, io non ho niente da invidiare alla sua squadra: la mia ha le carte in regola per puntare con chiunque. Da un punto di vista strutturale, ha di nuovo ragione. Quando sono arrivato alla Juventus ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove. A Napoli ho trovato la barriera ferma, per cui siamo davanti anche a livello strutturale”.