Juve, Tudor contro la Lega: “Il Napoli 3 partite in 9 giorni, noi invece in 7! Voglio uguaglianza”

Nel post partita di Verona-Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor si è scagliato contro la Lega Serie A contestando la decisione di anticipare la partita del Bentegodi al sabato: “Magari potevamo giocare domani sera, ma è la Lega che decide.

Noi abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni e questi sono punti che perdi alla fine, mentre il Napoli ne farà 3 in 9 giorni. Voglio che la gente che decide dia qualità a tutti quanti. Io sono nel calcio da una vita e so che giocare al quarto o quinto giorno ti cambia la vita. Poi quelli che decidono hanno sempre le scuse giuste, ma bisogna stare molto attenti a queste cose perché alla fine cambiano la classifica. Se si sta zitti e buoni si subisce solamente: voglio uguaglianza per tutti".