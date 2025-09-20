Udinese non pervenuta: tutto facile per il Milan che domina e cala il tris

Il Milan espugna il Bluenergy Stadium con un netto 0-3 sull’Udinese, al termine di una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Senza Massimiliano Allegri in panchina (oggi squalificato), i rossoneri impongono il proprio gioco sin dalle prime battute. Nel primo tempo le occasioni non sono molte, ma il Milan si rende pericoloso con Gimenez, che si divora il vantaggio davanti a Sava. Il gol dell’1-0 arriva al 40’: Pulisic sfrutta un errore di Ehizibue, apre per Estupinan, il cui cross viene deviato da Kristensen. Sava respinge ma sulla ribattuta è lo stesso Pulisic a ribadire in rete.

La ripresa si apre col raddoppio immediato: al 46' Pulisic recupera palla e subisce fallo, ma Doveri lascia correre e Fofana insacca con un preciso destro sul primo palo. Passano pochi minuti e arriva anche il tris: contropiede perfetto, palla a Rabiot che serve ancora Pulisic, letale col sinistro da dentro l’area. L’Udinese, costretta a scoprirsi, lascia spazio alle ripartenze rossonere. Saelemaekers e Estupinan sfiorano il poker, mentre nel finale Rabiot non trova la deviazione vincente su un ottimo inserimento. Finisce 0-3 per il Milan che porta a casa tre punti pesanti.

La classifica aggiornata del campionato di Serie A

Juventus 10* punti

Napoli 9

Milan 9*

Cremonese 7

Cagliari 7*

Udinese 7*

Roma 6

Bologna 6*

Atalanta 5

Como 4

Torino 4

Inter 3

Lazio 3

Sassuolo 3

Verona 3*

Genoa 2*

Fiorentina 2

Pisa 1

Parma 1

Lecce 1*

*una partita giocata in più