Verona-Juventus, l’arbitro Rapuano sbaglia l'annuncio VAR: cosa è successo

Oggi alle 19:05Serie A
di Francesco Carbone

Succede un po' di tutto nel finale di frazione di gioco a Verona. Joao Mario ha il braccio largo, l'arbitro Rapuano dopo una revisione al VAR concede un calcio di rigore. Errore però nell'annuncio: viene nominato il numero 15 della Juventus, Kalulu, anziché il numero 25, Joao Mario. 

Poi piccola e pacifica disputa in campo per battere il rigore: se lo contendono Giovane e Orban, deve intervenire la panchina per far battere il nigeriano con buona pace del brasiliano. Subito dopo il direttore sportivo gialloblu Sean Sogliano arriva sulla linea di bordocampo per protestare: rosso per lui, che viene acclamato a gran voce dal pubblico di casa mentre esce dal campo.