Serie A, la classifica: frena la Juve, il Napoli lunedì giocherà per la vetta

Oggi alle 20:13Serie A
di Francesco Carbone

Dopo tre vittorie consecutive, si interrompe la marcia della Juventus, fermata sull’1-1 dall’Hellas Verona. Al gol iniziale di Conceição ha risposto Orban, freddo dal dischetto poco prima dell’intervallo, regalando ai gialloblù un pareggio meritato. I bianconeri restano momentaneamente soli in vetta alla classifica, ma il Napoli ha la possibilità di superarli lunedì sera nella sfida casalinga contro il Pisa. Per il Verona, invece, si tratta del terzo pareggio in quattro giornate: la prima vittoria stagionale resta ancora rimandata.

La classifica aggiornata del campionato di Serie A
Juventus 10* punti
Napoli 9
Cremonese 7
Udinese 7
Cagliari 7*
Milan 6
Roma 6
Bologna 6*
Atalanta 5
Como 4
Torino 4
Inter 3
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3*
Genoa 2*
Fiorentina 2
Pisa 1
Parma 1
Lecce 1*
*una partita giocata in più