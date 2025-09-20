Serie A, la classifica: frena la Juve, il Napoli lunedì giocherà per la vetta
Dopo tre vittorie consecutive, si interrompe la marcia della Juventus, fermata sull’1-1 dall’Hellas Verona. Al gol iniziale di Conceição ha risposto Orban, freddo dal dischetto poco prima dell’intervallo, regalando ai gialloblù un pareggio meritato. I bianconeri restano momentaneamente soli in vetta alla classifica, ma il Napoli ha la possibilità di superarli lunedì sera nella sfida casalinga contro il Pisa. Per il Verona, invece, si tratta del terzo pareggio in quattro giornate: la prima vittoria stagionale resta ancora rimandata.
La classifica aggiornata del campionato di Serie A
Juventus 10* punti
Napoli 9
Cremonese 7
Udinese 7
Cagliari 7*
Milan 6
Roma 6
Bologna 6*
Atalanta 5
Como 4
Torino 4
Inter 3
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3*
Genoa 2*
Fiorentina 2
Pisa 1
Parma 1
Lecce 1*
*una partita giocata in più
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro