Stavolta non c’è la follia nel recupero: la Juve delude e si ferma 1-1 a Verona

vedi letture

Finisce in parità la sfida tra Hellas Verona e Juventus al Bentegodi. Un 1-1 che premia la squadra di Paolo Zanetti, capace di rimontare e strappare un punto prezioso contro una Juve deludente e poco lucida nella gestione del vantaggio.

I bianconeri passano al 19’ con una grande giocata di Conceição, che firma lo 0-1 con un sinistro all’angolino. Il Verona reagisce e trova il pari al 44’ su rigore: fallo di mano di Joao Mario, Orban dal dischetto non sbaglia. Nel secondo tempo, la Juventus spinge ma non sfonda, mentre il Verona sfiora più volte il colpo del sorpasso, soprattutto con uno scatenato Orban e con il gol annullato a Serdar per fuorigioco.