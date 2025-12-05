La Roma recupera pezzi: due big tornano ad allenarsi in gruppo
Angelino torna in gruppo, è arrivato l'ok dei medici della Roma. Il terzino spagnolo, secondo quanto raccolto da TMW, può finalmente riprendere ad allenarsi con i compagni dopo i due mesi di assenza a causa di una bronchite asmatica che l'aveva fortemente debilitato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.
Smaltita l'influenza, anche Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi tornano ad allenarsi coi loro compagni giallorossi. L'attaccante argentino ha smaltito la febbre avuta nei giorni scorsi e già ieri è tornato ad allenarsi, anche se ha svolto solo lavoro differenziato. Il centrocampista italiano, sempre nella giornata di giovedi, non si era invece proprio allenato in quanto febbricitante.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
