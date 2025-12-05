Diouf, dall'ipotesi Napoli al cambio ruolo all'Inter: ora convince ma non a centrocampo

vedi letture

Strano ma vero, le imprevedibilità del calcio. Cristian Chivu sta seriamente pensando di confermare sulla fascia destra Diouf, fresco di primo gol con la maglia dell'Inter nell'ottavo di Coppa Italia contro il Venezia, anche per la gara di sabato alle 18 in campionato contro il Como. L'ex Lens da mancino si è adattato bene nel ruolo di esterno sull'altro fronte nonostante sia un centrocampista centrale che tra l'altro il Napoli aveva cercato in estate prima di decidere di rinunciarvi per puntare tutto sull'investimento Hojlund.

Come ricorda Sportmediaset, già al suo ingresso in campo nel finale del derby era apparso subito spigliato e propositivo. Il tecnico nerazzurro gli ha concesso ancora più minutaggio nella trasferta di Pisa e poi la prima maglia da titolare contro i lagunari. Dopo mesi nel ruolo di 'oggetto misterioso', Diouf è pronto ora a giocarsi le sue chance e al momento è in vantaggio su Carlos Augusto (e su Luis Henrique). In attesa del ritorno di Dumfries.