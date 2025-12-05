Como, Fabregas vuole fare lo scherzetto all'Inter: "Più forte di noi, ma proviamo a vincere"

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Hanno giocato tantissime partite, due finali di Champions League... quindi noi giocheremo la nostra partita, giocheremo le nostre carte e proveremo a vincere. Non vedo un'altra strada, con la consapevolezza però che giocheremo contro una squadra top, molto forte. Poi con tutte le nostre ambizioni per fare il nostro gioco": lo dice il tecnico del Como Cesc Fabregas alla vigilia della sfida contro l'Inter a San Siro alle 18.

Il gap tra le due squadre rispetto alla passata stagione non si è ridotto: "Poco. Capisco la domanda, ma manteniamo umiltà, piedi per terra. Siamo giovani, dobbiamo imparare ancora tanti cose. Vogliamo imparare a trovare questo tipo di serate, serate di Champions, che va al campo dell'Atletico Madrid e fa una grandissima partita anche se ha perso. Ma il calcio è così. L'80% della squadra che giocherà domani lo fa da 11 anni, noi no. Però i ragazzi hanno un'attitudine importante". Fabregas sfida quello che sarebbe stato il suo destino, lui che rifiutò la panchina nerazzurra: "Mi fa male questa domanda, per l'emozione. Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como. Andremo a vincere la partita, per fare una grande prestazione e continuare a crescere e niente di più". (ANSA).