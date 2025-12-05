Ricordate Boga? Non vuole più stare al Nizza: può tornare in Serie A

Spesso il suo nome era stato accostato anche al Napoli. Jeremie Boga non è stato mai realmente vicino agli azzurri, si è trattata sempre e solo di una suggestione di mercato. Ora, però, le cose in Ligue 1 non vanno troppo bene. L'esterno, visto in Italia con le maglie di Sassuolo e Atalanta, a gennaio con ogni probabilità lascerà il Nizza.

Impossibile ricucire il rapporto con club e piazza dopo il terribile agguato da parte dei suoi tifosi di cui è stato la principale vittima insieme al compagno Tarem Moffi. Boga ha preso cinque giorni di prognosi dopo l'aggressione subita ed è difficile immaginare che possa tornare a vestire la maglia rossonera del club francese. Per questo, secondo quanto riporta il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciatore a gennaio cercherà una nuova sqaudra e un ritorno in Serie A potebbe essere tutt'altro che impossibile.