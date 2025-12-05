Clamoroso Felici: ha calciato il rigore già infortunato e ora si teme il crociato

(ANSA) - CAGLIARI, 05 DIC - L'esterno del Cagliari Mattia Felici infortunato al ginocchio sinistro: accertamenti in corso, si prende anche in considerazione l'ipotesi che possa trattarsi di lesione al legamento crociato. E, in questo caso, con i tempi di recupero fissati in circa sei mesi, il campionato del giocatore romano, classe 2001, autore di due reti in questa prima parte del torneo, sarebbe già finito. Si attende però il verdetto dei medici.

Il giocatore si era fatto male nel finale della partita di Coppa Italia contro il Napoli: era anche rimasto in campo e aveva addirittura battuto uno dei rigori (finito sulla traversa) della prima serie. Ieri, al ritorno in campo ad Assemini, il ginocchio si è gonfiato. E nello staff sanitario si è accesa la spia rossa. Quindi gli accertamenti medici. Per il Cagliari un'altra tegola dopo l'infortunio al crociato di Belotti: il bomber ex Toro tornerà in campo solo in primavera. La squadra di Pisacane da metà dicembre perderà anche Luvumbo, convocato dall'Angola per la Coppa d'Africa. (ANSA).