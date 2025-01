Juventus, affaticamento per Yildiz e McKennie: il punto sugli infortunati

Dopo la vittoria di ieri contro il Milan, la Juventus si prepara per la sfida di Champions League in programma martedì contro il Bruges, senza dimenticare la sfida di sabato contro il Napoli al Maradona.

In casa Juve c'è preoccupazione per le condizioni di Kenan Yildiz e McKennie. Il numero 10 è uscito già al 45' dal match per un problema fisico. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il turco oggi non ha svolto esami. Confermato il suo affaticamento all’adduttore sinistro, il fantasista domani farà ulteriori accertamenti. L'augurio del club è quello di provare ad averlo a disposizione già per la partita contro il Bruges

Per quanto riguarda McKennie, invece, ha un affaticamento al flessore e verrà valutato anche lui per il Bruges. Capitolo Francisco Conceicao, già fuori da inizio gennaio: ha proseguito il suo lavoro a parte ed il suo recupero andrà dunque monitorato in queste ore.