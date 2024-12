Ufficiale Juventus-Bologna, le formazioni: Motta ritrova Vlahovic, chance per Fagioli

vedi letture

La Juventus per ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi e accodarsi di nuovo al treno di testa. Il Bologna per proseguire un cammino che è diventato interessante in campionato nelle ultime giornate. Allo Stadium va in scena la sfida del cuore di Thiago Motta, il suo presente contro il suo passato. Sono note le formazioni ufficiali.

In casa Juve c'è il ritorno da titolare di Vlahovic al centro dell'attacco, più qualche altra novità come Perin tra i pali e non Di Gregorio, e anche la presenza di Fagioli a centrocampo insieme a Locatelli. In difesa ancora Danilo sulla destra.

Dall'altro lato stesso modulo, 4-2-3-1, con Castro davanti e Dominguez, Odgaard e Ndoye alle sue spalle. In difesa a destra c'è Holm, a sinistra Miranda. In mezzo al campo spazio a Pobega accanto a Freuler. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-2-3-1); Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro