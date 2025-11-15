Juventus, Bremer lavora per anticipare i tempi di recupero: Napoli nel mirino
Gleison Bremer sta accelerando il recupero per lasciarsi alle spalle i problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo nelle ultime due stagioni. A un mese dall’intervento al menisco e dopo i postumi del precedente infortunio al crociato, il difensore brasiliano ha scelto una riabilitazione ad alta tecnologia. Mentre la squadra lavora sul 4-3-3 di Spalletti, Bremer si allena da solo sul tapis roulant Alter G, dispositivo con tecnologia NASA che riduce fino all’80% del peso corporeo grazie alla decompressione dell’aria, alleggerendo lo stress sulle articolazioni.
Un passaggio fondamentale per uno dei cardini della difesa, con Spalletti costretto nel frattempo ad adattare giocatori come Koopmeiners. La Juventus procede con prudenza, ma punta al rientro del brasiliano per la trasferta del 7 dicembre contro il Napoli. Se le prossime risposte fisiche saranno positive, Bremer potrebbe essere convocato. In caso contrario, riporta Tuttosport, il rientro slitterà probabilmente a fine anno, nelle sfide contro Pafos, Bologna, Roma o Pisa.
