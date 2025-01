Juventus, calvario infinito per Milik: nuovo infortunio, slitta il rientro dell'ex azzurro

vedi letture

La stagione di Arkadiusz Milik si sta trasformando in un incubo senza fine. L’attaccante polacco, fermo ai box da giugno a causa di un infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro, non è ancora riuscito a recuperare pienamente e a mettersi a disposizione di Thiago Motta. Il suo contributo alla causa bianconera, fino ad ora, è stato forzatamente nullo, ma i problemi non sembrano finire qui. Milik è stato costretto a un nuovo stop per un problema al polpaccio, che rischia di allungare ulteriormente i tempi di recupero. Una vera beffa per il classe 1994, già privato della possibilità di rappresentare la Polonia agli ultimi Europei a causa del precedente infortunio al ginocchio.

Stando a quanto raccolto da TMW, il centravanti ex Napoli ha accusato un sovraccarico muscolare dovuto al tanto lavoro svolto negli ultimi tempi e il suo rientro slitterà di alcune settimane. Questo nuovo guaio fisico complica ulteriormente la situazione dell’ex Marsiglia, che vede sempre più lontana la possibilità di dare una svolta alla propria stagione. Per la Juventus, alle prese con una fase di evidente difficoltà, l’assenza prolungata di Milik rappresenta un ulteriore problema nel tentativo di risollevare le sorti della squadra.

Il rientro di Milik, già considerato fondamentale per le rotazioni offensive, appare ora un’incognita. Per il numero 14 bianconero, la speranza è che il 2025 possa portare con sé la fine di un calvario che sembra non voler terminare.