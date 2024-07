Juventus, Chiesa il caso più spinoso: niente rinnovo e ad oggi nessuna proposta

vedi letture

A Torino continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa, ai margini del progetto di Thiago Motta e quindi in uscita anche per la sua situazione contrattuale. L'attaccante convolerà a nozze oggi con la fidanzata, a Grosseto, e la Juventus gli ha lasciato qualche giorno di riposo e tornerà a lavorare mercoledì alla Continassa.

Per il Corriere dello Sport è forse il caso più spinoso di quest’estate a tinte bianconere: niente rinnovo e, almeno per ora, nessuna proposta. Il domino non è ancora partito, quindi i bianconeri sperano nelle prossime settimane per monetizzare ed evitare di avviarsi verso la scadenza. Il rischio (concreto) è che - si legge - una soluzione arrivi solo ad agosto inoltrato.