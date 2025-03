Juventus, confronto fra Thiago Motta e il club: le ultime sul futuro

Dopo la bruciante sconfitta di ieri contro la Fiorentina, 3-0 per i viola allo stadio Franchi, in casa Juventus è tempo di riflessioni e confronti. Già ieri sera il dt Cristiano Giuntoli aveva confermato la fiducia al tecnico Thiago Motta, che da parte sua aveva fatto capire come non intendesse fare un passo indietro rispondendo così ad una domanda sulle possibili dimissioni: "Sarebbe troppo facile farlo, non mi piacciono le cose facili".

Nella giornata di oggi alla Continassa, secondo quanto raccolto da TMW, è andato in scena un confronto fra la dirigenza bianconera e lo stesso allenatore: nell'occasione il club ha chiesto a Thiago Motta di risolvere per prima cosa i problemi tattici emersi nelle ultime settimane, così come di avere un maggiore confronto dialettico con la squadra.