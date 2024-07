Ufficiale Juventus, ecco Cabal: svelate le cifre dell'affare con l'Hellas

Arrivato l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Juan David Cabal da parte della Juventus. Nelle scorse ore il club bianconero ha completato il sorpasso ai danni dell'Inter e si è aggiudicato il difensore colombiano classe 1999, utilizzabile a seconda dei bisogni sia come terzino sinistro che come centrale, specie in una linea a tre.

Tramite il comunicato della Juventus, si può risalire anche alle cifre ufficiali del trasferimento. Ecco quanto si legge nella nota diramata dalla Vecchia Signora: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Hellas Verona FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cabal Murillo Juan David a fronte di un corrispettivo di € 11 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,8 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".