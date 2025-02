Ufficiale Juventus-Empoli, le formazioni : ancora escluso Vlahovic, esordio per Veiga

La Juventus accoglie l'Empoli nel lunch match delle 12.30 con la voglia di conquistare i tre punti e dimenticare il ko in Champions League: confermata l'esclusione di Dusan Vlahovic, che partirà dalla panchina, al suo posto Kolo Muani. I bianconeri scenderanno in campo con un 4-2-3-1, esordio da titolare per Veiga al centro della difesa insieme a Gatti. Locatelli e McKennie, invece, andranno in mezzo al campo davanti Kolo Muani verrà scortato da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz.

L'Empoli risponde con un 3-4-2-1, Marianucci, Ismajli e De Sciglio andranno a protezione di Vasquez. In attacco spazio a Colombo, supportato da Fazzini ed Esposito. Sono cinque gli assenti in casa Juventus ovvero Bremer, Cabal, Cambiaso, Kalulu e Milik. Nell'Empoli sono due gli squalificati, ovvero Grassi e Pezzella.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Oliveira, Conceicao, Vlahovic, Adzic, K.Thuram, Fagioli, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Fazzini; Colombo. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Goglichidze, Sambia, Zurkowski, Tosto, Bacci, Bembnista, Pereira, Konate, Maleh. Allenatore: Roberto D'Aversa