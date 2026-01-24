Ultim'ora

Juventus-En-Nesyri, accordo col Fenerbahçe: manca solo l'ultimo sì

Oggi alle 14:45
di Antonio Noto

Arrivano segnali positivi sul fronte En-Nesyri in casa Juventus. Il presidente del Fenerbahce ha infatti dato il via libera alla cessione dell’attaccante marocchino, con l’accordo tra i bianconeri e il club turco ormai definito e blindato sotto ogni aspetto.

Ora manca soltanto il sì definitivo del calciatore, attualmente in riunione con il suo agente. In caso di conferma alle condizioni stabilite, En-Nesyri potrebbe partire già questa sera alla volta dell’Italia insieme al direttore sportivo Ottolini. Filtra ottimismo per la chiusura dell’operazione nelle prossime ore. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.