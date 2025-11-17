Juventus, esami per Vlahovic dopo l'infortunio in nazionale: buone notizie per Spalletti
(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Dusan Vlahovic si è presentato oggi al J Medical: l'attaccante bianconero verrà sottoposto ad accertamenti strumentali. Il serbo infatti ha accusato un fastidio muscolare agli adduttori durante la sfida tra la sua Nazionale e l'Inghilterra di giovedì scorso: i primi esami hanno escluso lesioni, ma Vlahovic e lo staff medico non vogliono correre rischi.
Il tecnico Luciano Spalletti intanto aspetta di capire se potrà contare o meno sul suo bomber in vista della trasferta a Firenze contro i viola fissata per sabato alle 18. (ANSA).
Pubblicità
Serie A
Copertina ADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
2 L’editoriale di Chiariello: “ADL ha una sola idea in testa: Conte al timone e chi non si adegua via a gennaio!”
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com