Juventus, Giuntoli saluta Motta: "Farà l'allenatore a grande livello"

vedi letture

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor, nuovo allenatore della squadra bianconera: "Volevo cominciare ringraziando Thiago Motta e tutto il suo staff per il grande impegno profuso, volevo chiarire anche il rapporto che ho con lui che rimarrà un grande rapporto di stima e di affetto. Credo che possa fare l'allenatore a grande livello.

Durante la settimana della pausa delle nazionali ci siamo presi un po' di tempo e abbiamo analizzato l'andamento delle ultime gare, che ci ha destato preoccupazione soprattutto per come sono avvenute. Le nostre scelte sono andate subito su Tudor, non solo per il suo passato alla Juve, ma anche per le sue qualità tecniche, umane e morali. Igor rimarrà con noi fino al termine della stagione, compreso il Mondiale per Club, poi ci siederemo a un tavolo e speriamo di poter continuare insieme, perché possiede le qualità per fare bene".