Juventus, grana Vlahovic? Il rinnovo è lontano: non vuole spalmare l’ingaggio

Dusan Vlahovic è nervoso e non fa niente per celarlo. Dopo il battibecco con i tifosi, durato lo spazio di poche ore dopo il post di scuse su Instagram, c'è stato la rimostranza - a favore di telecamere - contro l'arbitro di Juve-Monza, nel momento in cui è stato sostituito. Proprio per questo più di qualcuno aveva pensato a un battibecco con Thiago Motta, prontamente escluso. La differenza della Juve con il serbo e senza è sempre palpabile, perché - Coppa Italia a parte - quando è in campo i bianconeri segnano due gol a partita, altrimenti la media è di circa due ogni tre. Tanto basta per certificare il fatto di essere centrale nelle gerarchie e nella funzionalità.

Il problema è anche dettato dal rinnovo contrattuale. Dusan Vlahovic, scrive TMW, non ha intenzione di spalmare, anche se nelle prossime settimane è atteso un summit per cercare di appianare le distanze. Il serbo non ha fretta per valutare le offerte che gli arriveranno, percependo 23 milioni lordi a stagione fino al giugno del 2026.

Per la Juventus potrebbe essere un'opportunità anche prolungare lo stipendio alla stessa cifra, perché andrebbe a risparmiare 6 milioni di ammortamento ad anno per le prossime due stagioni, perché per ora è a bilancio per circa 25 milioni e con un quadriennale ammorterebbe 2,5 milioni ogni sei mesi invece che gli attuali 8,3 circa, con un quinquennale. Certo, sarebbe comunque un investimento e un'investitura.