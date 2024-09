Ufficiale Juventus, i convocati di Motta per la Roma: escluso Arthur, resta fuori rosa

L'allenatore della Juventus Thiago Motta ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista del match di questa sera contro la Roma, gara valida per la terza giornata di Serie A. Assenti per infortunio Thuram, Milik e Weah, ma le assenze che fanno più rumore sono quelle di Tjago Djalo, Kostic e Arthur, gli unici esuberi che Giuntoli non è riuscito a piazzare entro il 31 agosto. Di seguito la lista dei calciatori convocati.

Portieri - Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori - Bremer, Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Savona.

Centrocampisti - Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz.

Attaccanti - Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Mbangula.

Nella giornata di ieri, in conferenza stampa, così Motta s'è espresso su Tjago Djalo, Kostic e Arthur: “Djalò, Kostic e Arthur fanno parte della Juventus e il mercato in uscita è aperto. Concentrazione massima sulla Roma. Sul mercato sono felice perché sono arrivati giocatori forti che completeranno una squadra forte. I nuovi si metteranno a disposizione della squadra. Sono molto felice.

Giovani impiegati con insistenza in questo primo scorcio di stagione? Merito loro e del loro impegno. Bravi anche Cambiaso, Bremer, Gatti a dargli una mano. I giovani mettono il loro talento a disposizione della squadra”.