Juventus, il dato choc: tre 0-0 consecutivi non accadevano da 32 anni

Con il risultato maturato contro il Napoli, la Juventus ha messo in fila il terzo 0-0 consecutivo in campionato: una striscia di pareggi senza reti che in casa bianconera non si vedeva da ben trentadue anni. Ai 307 minuti di digiuno dal gol si contrappone ovviamente l'altra faccia della medaglia, ossia le reti inviolate che sommate alle prime due ottenute in campionato fanno in totale cinque clean sheet di fila in Serie A.