Ufficiale Juventus, il primo acquisto di gennaio è Alberto Costa: il comunicato del club

vedi letture

Primo acquisto ufficiale per la Juventus in questa sessione di calciomercato di gennaio. In attesa dell'arrivo di Kolo Muani e dei due difensori, infatti, la società bianconera ha annunciato l'ingaggio di Alberto Costa, terzino portoghese che arriva dal Vitoria Guimaraes.

La Juventus annuncia l’arrivo di Alberto Costa, giovane difensore portoghese classe 2003, pronto a portare grinta e qualità nel reparto arretrato bianconero. Il calciatore si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029.

Nato il 29 settembre 2003 a Santo Tirso, in Portogallo, Alberto Costa si distingue per fisicità (186 cm di altezza) e doti tecniche che lo rendono un difensore completo. A soli 21 anni, ha già dimostrato grande maturità e intelligenza tattica nel massimo campionato portoghese, la Primeira Liga.

Carriera e crescita

La carriera di Alberto è esplosa nelle ultime stagioni con il Vitória Guimarães, dove ha mostrato una rapida crescita. Nella stagione in corso ha collezionato 10 presenze in campionato, 4 nelle coppe nazionali e 7 nelle competizioni internazionali, trovando anche il suo primo gol nella UEFA Conference League.

Numeri importanti

· Soltanto Martim Fernandes (2006) è più giovane di Alberto Costa (2003) tra i difensori che hanno fornito almeno due assist nella Primeira Liga portoghese 2024/25.

· Alberto Costa è uno dei quattro difensori ad avere fornito almeno due assist in un singolo match della Primeira Liga portoghese in corso, assieme a Martim Fernandes, Francisco Moura e Pedro Amaral.

· Ha giocato 10 partite in questo campionato (le ultime sei per tutti i 90 minuti), a fronte di un solo match disputato nel 2023/24 nel massimo torneo portoghese.

· Tra i difensori nati dal 2003 in avanti, solo Pedro Gomes (34) e Álvaro Carreras (33) contano più contrasti di Alberto Costa (24) nella Primeira Liga portoghese 2024/25.

· Soltanto Keita Kosugi (2006) e Martim Marques (2004) sono più giovani di Alberto Costa (2003) tra i difensori che hanno trovato il gol nella UEFA Conference League 2024/25.

Con un mix di talento e determinazione, Alberto Costa rappresenta davvero un ottimo innesto nella rosa bianconera: la sua capacità di leggere le situazioni difensive, unita a un buon senso della posizione e alla propensione per il gioco offensivo, lo rendono un profilo ideale per il progetto bianconero.

Bem-vindo, Alberto!