Juventus in piena emergenza nel big match col Milan: quante assenze per Motta!

vedi letture

Per la Juventus la sfida contro il Milan sarà una prova per capire se sarà in grado di affrontare l'emergenza. Thiago Motta - ricorda Sky Sport - contro i rossoneri infatti non avrà a disposizione Bremer e Cabal (stagione finita) Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzic, Milik e Vlahovic. Anche dopo l'ultimo allenamento si è avuta la conferma che né Douglas Luiz, infortunatosi nel riscaldamento pre Stoccarda - poi convocato per Lille ma poi di nuovo ai box, - né Nico Gonzalez, infortunatosi contro il Lipsia e in netto ritardo rispetto alle previsioni di recupero ci saranno. Il solo Vlahovic dunque, potrebbe recuperare per la sfida di Champions di Birmingham contro l'Aston Villa.

Ma è soprattutto l'infortunio dell'attaccante argentino che pesa, visto che sarebbe stato utilissimo come alternativa sugli esterni, ma soprattutto Nico Gonzalez avrebbe consentito a volte a Vlahovic di rifiatare. L'unico reparto che gli dà alternative a Thiago Motta è il centrocampo. In avanti il dubbio è se la punta centrale la farà Weah o toccherà a Yildiz. Di certo la Juventus dovrà giocare in maniera diversa rispetto a quando c'è Vlahovic come riferimento centrale.