Ultim'ora Juventus, Kolo Muani ha dato il via libera: operazione da formalizzare col Psg

E’ arrivato il via libera di Kolo Muani alla Juventus. L’attaccante francese ha dato il suo ok al suo agente e il club bianconero adesso dovrà formalizzare l’arrivo del centravanti che arriverà in prestito secco dal Paris Saint Germain. Premiata la spinta della Juventus che si è mossa in anticipo per evitare la concorrenza internazionale, a riferirlo è Sky Sport.