Ufficiale Juventus-Lazio, le formazioni: Motta cambia ancora, Baroni coi titolarissimi

vedi letture

Tutto confermato sia in casa Juventus sia in casa Lazio per il big match di questa sera all'Allianz Stadium. Questi i due undici in campo alle ore 20.45 per l'ottavo turno di Serie A:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.