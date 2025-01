Juventus, Motta sorride: Kolo Muani si allena e tre big sono recuperati

Allenamento di rifinitura in corso per la Juventus di Thiago Motta dopo il successo contro il Milan in campionato ed in vista della fondamentale sfida di Champions League contro il Club Brugge. Tante le buone notizie per il tecnico bianconero: alla seduta, infatti, hanno regolarmente preso parte anche Francisco Conceiçao, Kenan Yildiz e Weston McKennie. Il turco era uscito col Milan dopo il primo tempo per un affaticamento all'adduttore sinistro, mentre lo statunitense aveva accusato un affaticamento al flessore. Entrambi sembrano aver smaltito i contrattempi fisici e salvo sorprese dovrebbero essere recuperati per la trasferta in Belgio. Conceiçao invece è fuori da inizio gennaio ma la sua presenza in gruppo indica un netto miglioramento delle sue condizioni e quindi anche lui punta alla convocazione. Tre buone notizie per l'allenatore juventino che così, in attesa degli ultimi colpi di mercato, può allargare le proprie rotazioni.

Insieme ai giocatori della Juventus sul campo della Continassa è presente anche Randal Kolo Muani: il francese, che ha già svolto le visite mediche la scorsa settimana, è ancora in attesa del tesseramento a causa del problema legato ai troppi prestiti stagionali del PSG. In attesa che la macchina burocratica faccia il proprio dovere, però, l'attaccante si allena regolarmente agli ordini di Thiago Motta. A riportarlo è TMW.