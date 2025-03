Ultim'ora Juventus, Motta via subito! Romano annuncia il nome del nuovo tecnico

Situazione delicata in casa Juventus dopo le ultime pesanti sconfitte in campionato e l'eliminazione dalle coppe. La dirigenza bianconera sembra voler dare una scossa drastica alla squadra per il finale di stagione: il tecnico Thiago Motta va verso l'esonero e si lavora già sul suo sostituto. A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano riferisce le ultime su X:

"La Juventus continua a lavorare al piano per esonerare Thiago Motta, con Igor Tudor come candidato principale a sostituirlo, come riportato due giorni fa. Tudor ha già accettato di diventare il nuovo allenatore della prima squadra con un contratto fino a giugno, più un'opzione di estensione fino al 2026. Il progetto di Motta è sempre più vicino alla conclusione".