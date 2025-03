Juventus, nulla di grave per Cambiaso: andrà in Nazionale

Meno di mezz’ora e poi l’uscita dal campo. Fiorentina-Juventus, finita 3-0 per i viola e da dimenticare per i tifosi bianconeri, lo è stato ancora di più per Andrea Cambiaso. Il laterale della Vecchia Signora, subentrato nel secondo tempo a Nico Gonzalez, è uscito per un problema fisico all’86esimo.

Cambiaso, che ha provato a rialzarsi ma non è stato in grado di continuare la partita, è uscito molto dolorante dal terreno del Franchi. Un problema alla caviglia sinistra che ha costretto - nella mattinata di oggi - il calciatore a sostenere gli esami strumentali presso il JMedical. E qui arrivano le bune notizie, con i controlli che sono risultati negativi.

Lo juventino può dunque rispondere alla convocazione di Spalletti, ct della Nazionale, e raggiungere il ritiro di Coverciano per il doppio confronto di Nations League contro la Germania. Questo l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).