Juventus, quante grane per Thiago Motta: emergenza in mediana, uno solo sta bene

Non sarà facilissimo per Thiago Motta riuscire a mettere in piedi il miglior centrocampo possibile per la ripresa del campionato, che vedrà la Vecchia Signora opposta alla tosta Lazio di Baroni nello scenario dello Stadium (sabato sera, ore 20:45).

Facendo la conta degli uomini a sua disposizione, Motta si è reso subito conto del numero esiguo di soluzioni che possano correre al massimo dei giri. D'altronde in questa sosta per le nazionali ha perso per infortunio Weston McKennie prima e Nicolò Fagioli poi. Per nessuno dei due sembra nulla di grave, dovrebbero saltare solamente il prossimo impegno.

Questi due però non sono da soli, si aggiungono per esempio al già fermo Teun Koopmeiners, che dovrà convivere per un po' con una frattura alla costola e il cui rientro potrebbe essere anticipato tramite l'utilizzo di un apposito supporto di metallo. Con Khephren Thuram e Douglas Luiz che ancora vanno cercando la miglior condizione, ad oggi Motta è conscio che la sua unica, vera certezza per la mediana anti-Lazio oggi si chiama Manuel Locatelli. Occhio alle sorprese, però, alle quali non di rado il tecnico della Signora ci ha abituati: e in tal senso c'è già chi vocifera che ci sia in rampa di lancio per quella zona di campo anche il giovane montenegrino Luka Adzic. Certo, anche lui però è reduce da noie fisiche negli ultimi tempi...