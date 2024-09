Ufficiale Juventus-Roma, le formazioni: fuori Douglas Luiz e Dybala

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Roma, posticipo della terza giornata di Serie A.

Thiago Motta conferma Savona in difesa insieme a Gatti, Bremer e Cabal. In mediana out Douglas Luiz e Thuram, ci sono Locatelli e Fagioli a formare la diga alle spalle dei trequartisti: Cambiaso, Yildiz, Mbangula dietro a Vlahovic. Dall'altro lato Daniele De Rossi lancia Pisilli in mezzo al campo a completare il reparto con Cristante e Pellegrini. La notizia è l'assenza di Dybala: in attacco spazio a Soulé-Dovbyk-Saelemaekers. In difesa Celik da terzino destro, Angelino a sinistra, Mancini-Ndicka la coppia centrale.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Cristante, Pellegrini; Soulè, Dovbyk, Saelemaekers. All. De Rossi