Juventus, slitta il rientro di Nico Gonzalez: si allungano i tempi di recupero

Nico Gonzalez continua a correre, ma per l’esterno della Juventus la data del ritorno in campo prosegue a slittare di settimana in settimana. Al punto che - ricorda Tuttosport - cadranno esattamente i due mesi dall’infortunio che, in avvio di partita, lo aveva estromesso dalla trasferta di Lipsia. E non è detto che, per allora, l’argentino sia già tornato in campo.

Alla ripresa del campionato, Nico Gonzalez ancora non ci sarà. La trasferta di sabato pomeriggio a San Siro, per il big match con il Milan, di sicuro, ma con ogni probabilità anche il successivo viaggio a Birmingham in Champions League e forse pure quello di Lecce subito dopo. Lo scenario più plausibile, al momento, è quello che vede un suo rientro per la sfida casalinga al Bologna del 7 dicembre, a oltre due mesi dalla partita di Lipsia.