Juventus, stallo Kolo Muani: il PSG ha terminato i prestiti. Le possibili soluzioni

Dal ritardo aereo ai problemi di sponsor, il trasferimento di Randal Kolo Muani continua a essere un piccolo grande giallo. L'ultimo capitolo, a sorpresa, porta la vicenda di mercato in fase di stallo e rischia di saltare. La Juventus ha accolto nella serata di mercoledì l'attaccante in arrivo dal Paris Saint-Germain, che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche di rito. Tutto pronto per gli annunci, poi il colpo di scena.

Il PSG ha superato il limite di prestiti concessi dalla FIFA. La Juve era pronta per tesserare l'attaccante classe '98, in prestito secco, quando dalla Francia è arrivato l'improvviso dietrofront. Il PSG ha infatti "scoperto" di aver superato il numero massimo di giocatori che si possono dare in prestito in ogni stagione - sei - in base alle regole FIFA.

Parti al lavoro per la soluzione. Sulla carta, vi sarebbero due strade: cambiare la formula del trasferimento o che il PSG richiami (o ceda in via definitivo) un giocatore attualmente in prestito altrove. Nella pratica, la prima ipotesi è del tutto irrealistica, dato che significherebbe passare a un trasferimento a titolo definitivo, non considerato dal club bianconero. Da capire se si possa accedere alla seconda soluzione o se, viceversa, l'affare possa addirittura saltare in maniera del tutto clamorosa, anche se al momento l'operazione non è considerata a rischio. Seguiranno aggiornamenti, riferisce Tutttomercatoweb.