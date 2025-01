Juventus, Thiago Motta già rischia? Clamoroso L'Equipe: "Contattato Xavi!"

La dirigenza della Juventus ha avviato dei contatti con Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona e oggi senza panchina: questa la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Francia, a fonte L'Equipe, il quotidiano sportivo più accreditato del paese d'Oltralpe.

Stando a quanto viene riferito dallo stesso medium francese, la posizione di Thiago Motta non sarebbe per il momento da considerarsi a rischio ma è chiaro che invece questo sondaggio da parte della dirigenza bianconera vada considerato come un passo logico per un club della portata della Juventus, che ha necessità di rimanere sempre aperto e affacciato sui mercati, anche quello degli allenatori.