Juventus, Thiago Motta può saltare se non batte il Genoa: ecco i possibili successori

vedi letture

Un passaggio sullo stato di salute della Juventus, nella giornata di oggi, John Elkann lo farà con Maurizio Scanavino, a margine dell’incontro già programmato per fare il punto su Gedi, controllata dalla Exor, la holding di famiglia che si appresta a verificare i conti delle aziende del gruppo essendo in procinto di una vetrina con gli investitori istituzionali.

Come ribadisce Tuttosport, per quanto riguarda invece la panchina la sensazione è che la Juventus sia pronta a tutto qualora con il Genoa si dovesse assistere a un nuovo crollo: Thiago Motta si gioca gran parte del suo futuro nella prossima partita. In questo senso, esistono due possibili soluzioni qualora si debba procedere al cambio della guida tecnica. Ad ampio e a breve respiro. La prima risponde al nome di Roberto Mancini, con l’ex ct azzurro di fatto è stata trovata l’intesa che consentirebbe non soltanto di dare una scossa al gruppo, ma anche di programmare sin da subito il futuro

Se invece dovesse prendere piede la soluzione “tampone”, riporta sempre Tuttosport, l’identikit più gettonato sarebbe quello dell’ex bianconero Tudor. Proprio nelle ultime ore, però, è spuntata l’idea che porterebbe a Domenico Tedesco, ora libero dopo l’esperienza come ct del Belgio.