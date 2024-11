Juventus, Vlahovic segna e poi si fa sempre la stessa domanda

Dusan Vlahovic, la punta che i tifosi della Juve criticano sempre, ha già segnato 9 gol in stagione: 6 in campionato e 3 in Champions League. Sono tanti a novembre, in proiezione saranno una trentina a fine stagione. Molti rigori, vero, ma anche quelli valgono e bisogna segnarli. La media-gol è la sua, è la solita. Eppure il serbo viene sempre criticato.

Non incide, dicono. Non lega il gioco. Sbaglia gol facili. Non merita tutti i soldi che guadagna. Non merita la Juve. Ma nel calcio i numeri sono tutto. Vlahovic segna sempre e continuerà a farlo perché non sa fare altro. E' una punta, un centravanti e segna. Spesso anche gol belli. Col Lille ne stava facendo uno stupendo al volo col destro. La domanda è sempre la stessa: cosa si chiede agli attaccanti di oggi? Cosa conta di più?