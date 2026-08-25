Kean subito contro il Napoli? Il Como prima di chiudere vuole ulteriori controlli medici

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La scelta di Fabio Grosso di lasciare Moise Kean in panchina contro la Roma, salvo poi farlo entrare a partita in corso, ha fatto molto rumore e ha riacceso tra i tifosi viola i timori legati a una possibile cessione al Como, prossimo rivale del Napoli al Maradona. Sul tema arrivano ora aggiornamenti dal quotidiano locale La Provincia: il club lariano avrebbe richiesto un controllo medico approfondito per accertare le reali condizioni fisiche dell'attaccante, con particolare attenzione al problema alla tibia che lo ha condizionato più volte.

Il punto sui controlli

Solo con l'esito positivo di questi esami, senza alcun campanello d'allarme sulla tenuta fisica del giocatore, il Como si muoverebbe con l'offerta definitiva alla Fiorentina. L'intesa con il classe 2000 sarebbe già stata trovata, e la decisione finale è attesa entro le prossime 48 ore. In caso di fumata nera, il club lariano virerebbe come alternativa su Beto, attaccante portoghese dell'Everton, altro nome seguito peraltro anche dalla stessa Fiorentina.

L'offerta sul piatto

Paratici continua a fare muro chiedendo non meno di 40 milioni di euro, ma secondo quanto raccolto da TMW il Como - per venire incontro alle richieste di Cesc Fabregas - sarebbe disposto a spingersi fino a 43 milioni complessivi, bonus compresi. Le prossime ore si annunciano decisive per il futuro di Kean. Qualora si chiudesse subito l'affare, il Napoli potrebbe ritrovarselo contro già domenica.