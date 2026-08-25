Kean sfiderà il Napoli? Rilancio Como, nuova offerta: ora palla alla Fiorentina

vedi letture

Il Como fa sul serio per Moise Kean e presenta alla Fiorentina un’offerta da circa 40 milioni di euro. Il club viola valuta la proposta

Il Como, prossimo avversario del Napoli in campionato, rilancia per Moise Kean. Secondo quanto raccolto da TMW, il club lombardo ha presentato alla Fiorentina un’offerta di circa 40 milioni di euro, suddivisa in 35 milioni di parte fissa e 5 di bonus. Una proposta che si avvicina alla cifra richiesta da tempo dal direttore sportivo viola Fabio Paratici, che ora dovrà valutarla insieme alla dirigenza e alla squadra mercato.

Kean spinge per il trasferimento: ore decisive

A Firenze, però, la possibile partenza del classe 2000 aprirebbe un problema da risolvere sul mercato. Nonostante l’arrivo di Pellegrino, la Fiorentina dovrebbe infatti individuare un nuovo attaccante in grado di sostituire Kean, operazione tutt’altro che semplice. Le prossime ore saranno quindi decisive per il futuro dell’italiano, che dal canto suo spinge per il trasferimento al Como e per la possibilità di giocare la Champions League, obiettivo che la squadra allenata da Fabregas può garantirgli.