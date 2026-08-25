Ufficiale Il Milan piazza un altro esubero: Nkunku torna al Lipsia, svelata la formula

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Christopher Nkunku lascia il Milan e torna al Lipsia, club con cui ha vissuto alcune delle migliori stagioni della sua carriera.

Christopher Nkunku torna al Lipsia. L’attaccante francese lascia il Milan in prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo da parte del club tedesco. Una scelta maturata dopo che Nkunku era finito ai margini del progetto rossonero. Per il francese si tratta di un ritorno in Germania, dove aveva già lasciato un segno importante con la maglia del Lipsia, conquistando due DFB-Pokal e realizzando 126 gol in 172 presenze ufficiali. Il trasferimento è stato ufficializzato dai due club con comunicati separati.

I comunicati di Milan e Lipsia

Il Milan ha annunciato così l’operazione: "Cessione a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo a RB Leipzig. AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku a RB Leipzig fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Christopher per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza". Il Lipsia, invece, ha sottolineato il legame tra il club e il giocatore: "Christopher Nkunku è tornato al RB Lipsia in prestito dal Milan per la stagione 2026/27. Inoltre, i Red Bulls hanno inserito un'opzione per l'acquisto definitivo dell'attaccante. Christo e l'RB Lipsia sono legati da un rapporto speciale, che dura da quattro anni, 172 partite ufficiali, 126 gol e due titoli di DFB-Pokal. Ora, l'attaccante è pronto a scrivere un nuovo capitolo con i Red Bulls".