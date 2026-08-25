Poku, beffa Fiorentina: il Besiktas di Italiano glielo soffia con un blitz

vedi letture

Dietro l'improvviso rallentamento nella trattativa tra Fiorentina e Bayer Leverkusen per Ernest Poku ci sarebbe lo zampino del Besiktas di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da diverse testate turche, il club di Istanbul avrebbe infatti accelerato in maniera decisa per assicurarsi l'esterno offensivo olandese.

Accordo vicino, domani le visite mediche

Besiktas e Bayer Leverkusen avrebbero già trovato un'intesa di massima sulla formula: prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione che sembra ormai in fase avanzata, tanto che il giocatore potrebbe già mettersi in viaggio verso Istanbul per sottoporsi alle visite mediche. Uno scenario che, di fatto, complica non poco i piani della Fiorentina che credeva di avere in pugno il calciatore.