Kim all'Inter: la quota secondo i bookmakers per il suo ritorno in Italia

Inter in cerca di un difensore. Marotta vuole regalare a Simone Inzaghi un centrale per completare il reparto e nelle quote di Snai prendono piede due nomi di livello internazionale con un passato in Serie A, Kiwior e Kim. L’acquisto del polacco dall'Arsenal si gioca a 2,50 su Snai, mentre l’ex Napoli paga 3,50. In alternativa, si potrebbe pescare direttamente dal campionato italiano. In questo senso il favorito a 1,70 è Ricardo Rodriguez, seguito a 5 dalla coppia Bijol-Vasquez, riferisce Agipronews.