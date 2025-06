Kim verso il Milan? C'è l'ok di Allegri: entra nel vivo lo scambio con Leao

Sono settimane e giorni di grande movimento sul mercato per il Milan, in ambo le direzioni: sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto concerne quei giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri. E a proposito di questi ultimi, questa settimana il Bayern Monaco farà un'offerta al Milan per Rafael Leao e nelle stanze del club bavarese si parla di 60 milioni di euro più uno tra Kingsley Coman e Kim Min-jae.

Entrambe le contropartite che il Bayern Monaco è pronto a mettere sul piatto sarebbero gradite al nuovo allenatore Massimiliano Allegri. I tedeschi della Baviera ha visionato da vicino Leao ieri in Nazionale, nella notte del trionfo del Portogallo in Nations League, e i report sono stati tutti positivi. L'offerta ufficiale ancora non è partita ma dovrebbe a meno di sorprese arrivare in Via Aldo Rossi in settimana. Questa è la situazione secondo le info raccolte da TMW.

Al termine della finale di Nations League vinta dal suo Portogallo, lo stesso Leao ha concentrato l'attenzione sul trionfo di Cristiano Ronaldo: "Vive di calcio, ha fatto una carriera lunghissima a livello di club. Sente il Portogallo come la sua famiglia, sono contento perché ha vinto un trofeo che cercava tanto di vincere".