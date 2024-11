Koopmeiners-Juve da 60mln, dubbi sull'affare: anche col Milan voti bassi

Pagato circa 60 milioni e atteso diverse settimane, Teun Koopmeiners continua a deludere con la maglia della Juve. Voti bassi sui quotidiani dopo la prova col Milan con l'alibi di aver giocato da falso nove per l'assenza di Vlahovic. Ma in generale l'ex Atalanta non sta ripetendo le prove eccezionali fornite a Bergamo e per il momento pesa l'investimento da parte del club bianconero per regalarlo a Thiago Motta. Soprattutto sorprende la voce gol fatti, zero, dato insolito per un realizzatore come lui. Un giocatore che non è ancora riuscito a entrare nei meccanismi della Juve.

Le pagelle di Teun Koopmeiners

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Il Corriere della Sera: 4,5

La Repubblica: 5