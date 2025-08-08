L'Arsenal piomba su Lookman e ora l'Inter guarda anche altrove: piace un obiettivo azzurro

vedi letture

La situazione attorno ad Ademola Lookman continua a tenere banco in casa Inter, anche se al momento regna la calma apparente. Il giocatore, sempre più lontano dall’Atalanta, continua a disertare Zingonia senza incorrere in provvedimenti ufficiali, mentre a Viale della Liberazione si lavora sotto traccia per sbloccare la trattativa. Il nodo resta il prezzo: l’Inter ha già rilanciato, smentendo di fatto le voci su una presunta clausola “anti-Serie A” imposta dalla Dea. A complicare il quadro, però, potrebbe essere il ritorno in scena dell’Arsenal: secondo quanto riferito dal QS, i Gunners starebbero valutando il nigeriano in caso di cessione di Leandro Trossard, che libererebbe spazio salariale. Per ora è solo una possibilità, ma l’eventuale inserimento del club londinese rischia di essere un ostacolo pesante per i nerazzurri.

Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati e stanno già valutando il piano B: si tratta di Antonio Nusa (che piace anche al Napoli), esterno norvegese del Lipsia, profilo giovane e di grande prospettiva. L’Inter vuole chiudere la partita Lookman entro la prossima settimana, consapevole che la volontà del giocatore - che ha già scelto Milano - resta un fattore determinante. I tempi, insomma, si stringono e trattativa potrebbe presto vivere la svolta decisiva. Sempre che dall’Inghilterra non arrivi il colpo di scena.